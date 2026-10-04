एक दिन में देखने को मिल रहे दो मौसम: गुरुग्राम में दिन में चढ़ता है पारा, रात होते ही गिर रहा तापमान

रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन और रात के तापमान में करीब 15 डिग्री का अंतर होने से मौसम का मिजाज तेजी से बदलता महसूस हो रहा है। दिन चढ़ने के साथ धूप तेज हो जाती है। दोपहर के समय उमस बढ़ने से लोगों को गर्मी अधिक महसूस हो रही है। खुले में काम करने वाले लोगों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।