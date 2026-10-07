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भाजपा का सेवा संकल्प अभियान: ग्रेटर नोएडा में जेपी नड्डा कार्यक्रम में हुए शामिल, गाजियाबाद में राजनाथ सिंह

Wed, 07 Oct 2026 10:40 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 07 Oct 2026 10:40 AM IST
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Seva Jyoti Yatra event at Expo Mart, Greater Noida
भाजपा का सेवा संकल्प अभियान - फोटो : अमर उजाला

केंद्रीय मंत्री व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ग्रेटर नोएडा में हैं। एक्सपो मार्ट में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान में सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में वह शामिल हुए। उनके साथ में प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह, सांसद डॉ. महेश शर्मा व अन्य जन प्रतिनिधि मौजूद हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया।

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रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद में, सेवा ज्योति यात्रा में हुए शामिल
भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को घंटाघर रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण दिखाया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए।

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