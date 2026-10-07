शाह के दौरे से ट्रैफिक बेहाल: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर 12 किमी लंबा जाम, रेंगते दिखे वाहन; अंदरूनी सड़कें तक पैक

बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के कारण शहर में भीषण जाम लग गया। वाहन चालकों को हाईवे और अंदरूनी सड़कों पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह यातायात बाधित सुबह से लेकर दोपहर तक जारी रहा।

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दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) पर दिल्ली से गुरुग्राम की ओर लंबा जाम देखा गया। यह जाम 12 किलोमीटर से भी अधिक लंबा था। केंद्रीय मंत्री के गुरुग्राम आगमन के दौरान एनएच-48 पर वाहनों को रोका गया। उनके कार्यक्रम के समापन के बाद भी यही स्थिति रही।अमित शाह का काफिला दिल्ली के लिए रवाना होते समय भी वाहनों का संचालन रोका गया। इस कारण हाईवे और सर्विस रोड दोनों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। शहर की अन्य अंदरूनी सड़कों पर भी यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। वाहन चालकों को गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य से अधिक समय लगा। यातायात पुलिस को जाम खुलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई लोग अपने कार्यालयों और अन्य स्थानों पर देर से पहुंचे।दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जाम का मुख्य प्रभाव देखा गया। दिल्ली से गुरुग्राम की दिशा में वाहनों की आवाजाही थम गई। 12 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक वाहन फंसे रहे। यह स्थिति केंद्रीय मंत्री के आगमन और प्रस्थान दोनों समय बनी रही।शहर की अंदरूनी सड़कों पर भी यातायात सुबह से दोपहर तक बाधित रहा। मुख्य सड़कों के साथ-साथ सर्विस रोड पर भी लंबी कतारें लगीं। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों की तलाश करनी पड़ी। हालांकि, उन मार्गों पर भी भीड़भाड़ देखी गई।