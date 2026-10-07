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शाह के दौरे से ट्रैफिक बेहाल: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर 12 किमी लंबा जाम, रेंगते दिखे वाहन; अंदरूनी सड़कें तक पैक

Wed, 07 Oct 2026 08:09 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 07 Oct 2026 08:09 PM IST
सार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के कारण शहर में हाईवे समेत अंदरूनी सड़कों पर जाम लग गया। काफिले के दौरान वाहनों का संचालन रोका गया। हाईवे और सर्विस रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

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Traffic jam on the highway due to Home Minister's event in Gurugram
अमित शाह के गुरुग्राम दौरे से 12 किलोमीटर जाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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 बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के कारण शहर में भीषण जाम लग गया। वाहन चालकों को हाईवे और अंदरूनी सड़कों पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह यातायात बाधित सुबह से लेकर दोपहर तक जारी रहा। 

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दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) पर दिल्ली से गुरुग्राम की ओर लंबा जाम देखा गया। यह जाम 12 किलोमीटर से भी अधिक लंबा था। केंद्रीय मंत्री के गुरुग्राम आगमन के दौरान एनएच-48 पर वाहनों को रोका गया। उनके कार्यक्रम के समापन के बाद भी यही स्थिति रही। 
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अमित शाह का काफिला दिल्ली के लिए रवाना होते समय भी वाहनों का संचालन रोका गया। इस कारण हाईवे और सर्विस रोड दोनों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। शहर की अन्य अंदरूनी सड़कों पर भी यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। वाहन चालकों को गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य से अधिक समय लगा। यातायात पुलिस को जाम खुलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई लोग अपने कार्यालयों और अन्य स्थानों पर देर से पहुंचे।
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हाईवे पर यातायात बाधित
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जाम का मुख्य प्रभाव देखा गया। दिल्ली से गुरुग्राम की दिशा में वाहनों की आवाजाही थम गई। 12 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक वाहन फंसे रहे। यह स्थिति केंद्रीय मंत्री के आगमन और प्रस्थान दोनों समय बनी रही।


शहर की अंदरूनी सड़कों पर दिखा असर
शहर की अंदरूनी सड़कों पर भी यातायात सुबह से दोपहर तक बाधित रहा। मुख्य सड़कों के साथ-साथ सर्विस रोड पर भी लंबी कतारें लगीं। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों की तलाश करनी पड़ी। हालांकि, उन मार्गों पर भी भीड़भाड़ देखी गई।

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