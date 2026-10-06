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हनीट्रैप में फंसा युवक: झूठे दुष्कर्म केस की धमकी देकर 90 लाख वसूले, कॉफी हाउस में रंगे हाथों पकड़ी गई महिला

Tue, 06 Oct 2026 05:10 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम
अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 06 Oct 2026 05:10 PM IST
सार

गुरुग्राम में हनीट्रैप का एक मामला सामने आया है। जहां डेटिंग एप से दोस्ती कर एक महिला ने युवक को ब्लैकमेल कर करीब 90 लाख रुपये वसूले। महिला झूठे दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देती थी। कॉफी हाउस पहुंची महिला को सदर थाना पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा।

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Woman arrested red-handed in Gurugram for swindling 90 lakh after striking up an online friendship
आरोपी महिला गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पहले ऑनलाइन ऐप के जरिये दोस्ती हुई, फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। आरोप है कि इसी रिश्ते को हथियार बनाकर महिला ने युवक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। झूठे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर करीब 90 लाख रुपये वसूल लिए। इसके बाद भी 50 हजार रुपये की मांग की। रकम लेने के लिए सेक्टर-47 के कॉफी हाउस पहुंची महिला को सदर थाना पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने उसके खाते में मौजूद करीब 95 लाख रुपये भी फ्रीज कराए हैं।

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ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर हुई दोस्ती
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता करीब तीन साल पहले ऑनलाइन डेटिंग ऐप के माध्यम से आरोपी महिला के संपर्क में आया था। दोनों के बीच ऑनलाइन चैट के बाद मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान हुआ और मुलाकातें होने लगीं। आरोप है कि बाद में महिला ने शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और लगातार पैसों की मांग करने लगी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि महिला उसे झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती थी।
 
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महिला ने ब्लैकमेल कर 90 लाख वसूले
शिकायत के मुताबिक, आरोपी अब तक बैंक लेन-देन और नकद के माध्यम से करीब 90 लाख रुपये ले चुकी थी। इसके बावजूद वह लगातार और रकम की मांग कर रही थी। चार अक्तूबर को शिकायत मिलने के बाद सदर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की।

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पैसे लेने के लिए महिला को बुलाया, रंगेहाथों पकड़ा
पुलिस ने शिकायतकर्ता को आरोपी द्वारा मांगी गई रकम देने के लिए कहा और पूरी कार्रवाई पर निगरानी रखने की योजना बनाई। आरोपी ने शिकायतकर्ता को सोहना रोड स्थित सेक्टर-47 के कॉफी हाउस में बुलाया था। पुलिस टीम सादे कपड़ों में मौके पर पहुंची और निगरानी शुरू कर दी। जैसे ही महिला ने शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये नकद लिए, पुलिस ने उसे मौके पर काबू कर लिया। तलाशी के दौरान रकम बरामद हुई। नोटों में कुछ पर पुलिस टीम के पहले से किए गए हस्ताक्षर और शुरुआती अक्षर भी मिले।

आरोपी की पहचान सूर्यदीता दास (24) के रूप में हुई है। वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और वर्तमान में सुशांत लोक में रह रही थी। उसकी शिक्षा एमबीए बताई गई है। पुलिस पूछताछ में शिकायतकर्ता से करीब 90 लाख रुपये ब्लैकमेलिंग के जरिये लेने की बात सामने आने का दावा किया गया है।

एसीपी क्राइम नवीन कुमार ने बताया कि आरोपी युवती के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने उसके बैंक खाते में मौजूद करीब 95 लाख रुपये नियमानुसार फ्रीज कराए हैं। मामले में पुलिस लेन-देन और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।

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