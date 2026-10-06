हनीट्रैप में फंसा युवक: झूठे दुष्कर्म केस की धमकी देकर 90 लाख वसूले, कॉफी हाउस में रंगे हाथों पकड़ी गई महिला

आरोपी की पहचान सूर्यदीता दास (24) के रूप में हुई है। वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और वर्तमान में सुशांत लोक में रह रही थी। उसकी शिक्षा एमबीए बताई गई है। पुलिस पूछताछ में शिकायतकर्ता से करीब 90 लाख रुपये ब्लैकमेलिंग के जरिये लेने की बात सामने आने का दावा किया गया है।



एसीपी क्राइम नवीन कुमार ने बताया कि आरोपी युवती के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने उसके बैंक खाते में मौजूद करीब 95 लाख रुपये नियमानुसार फ्रीज कराए हैं। मामले में पुलिस लेन-देन और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।