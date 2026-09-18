{"_id":"6aad7993e38bc8c5710b096a","slug":"video-people-are-facing-difficulties-due-to-the-negligence-of-a-gurugram-municipal-corporation-contractor-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम नगर निगम के ठेकेदार के लापरवाही के चलते लोग परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बारिश के बाद नगर निगम की ओर से टूटी हुई सड़कों को बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। ठेकेदार की लापरवाही का असर यह है कि अपनी साइट पर जाने वाली गिट्टी को बीचो-बीच सड़क पर गिरा दिया गयाहै। जिसके कारण तिकोना पार्क पर दिनभर जाम लग रहा। बाइक सवार फिसल कर गिरते रहे। शुक्रवार की शाम को जब लोग कार्यालय से निकल रहे थे उसे दौरान लगे जाम में एक एंबुलेंस भी फस गई। आसपास के दुकानदारों की ओर से प्रयास करके जाम को हटाया गया।

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