गुरुग्राम हिट एंड रन: आरोपी कल्याण बैंसला और लवनीश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, सिया के भाई ने की एक और मांग

सिया के भाई की मांग

पीड़ित महिला बाइकर के भाई ने कहा कि हम यहां किसी तरह का जातिगत विवाद पैदा करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपराध के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि बाकी दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जैसा कि शिवानी उर्फ सिया ने बताया था, गाड़ी में चार लोग सवार थे। हमें उम्मीद है कि बाकी दोनों को भी जल्द पकड़कर कानून के सामने लाया जाएगा। क्लब के वीडियो से पता चलता है कि वे पूरी रात पार्टी करते रहे और सुबह वहां से निकले। हालांकि अभी हमें इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी पूरा फुटेज और सभी सबूतों की बारीकी से जांच करेंगे।





#WATCH | Gurugram's Golf Course road hit-and-run case | Delhi: Brother of the victim Sia, says, "We are not here to create any caste-related dispute. We are simply fighting against crime... We want the remaining two to be arrested as soon as possible. As Shivani stated, there… pic.twitter.com/QyrX0gAjfi — ANI (@ANI) September 18, 2026