ये कैसे गुरु?: बच्चों के सामने स्कूल प्रबंधन ने पिता को कहा क्रिमिनल, इस कारण सिराजुद्दीन को सहना पड़ा अपमान

तीन साल से बुढ़ापा पेंशन के कागज ठीक कराने के लिए प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। समाधान शिविर में वह तीसरी बार शिकायत लेकर पहुंचे हैं। -जगन्नाथ



परिवार पहचान पत्र में आय अधिक दर्ज है। इसके कारण सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वह पहली बार समाधान शिविर में शिकायत लेकर पहुंचे। -राजेश



बिल्डर की लापरवाही के कारण उनका परिवार परेशानी झेल रहा है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय समेत अन्य अधिकारियों से भी कर चुके हैं। -विवेक अरोड़ा



मत्स्य पालन का कारोबार है। घाटे के कारण पटौदी के नामी स्कूल की तीन माह की फीस बकाया हो गई थी। 50 हजार रुपये लेकर स्कूल पहुंचा, लेकिन प्रबंधन ने रुपये लेने से इनकार कर दिया। बच्चों के सामने मुझे क्रिमिनल कहा गया। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। -सिराजुद्दीन