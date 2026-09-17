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गुरुग्राम हिट एंड रन केस: लेडी बाइक राइडर को टक्कर मारने और पीछा करने के मामले में नया खुलासा; क्या हुआ अब तक?

Thu, 17 Sep 2026 09:25 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 17 Sep 2026 09:25 AM IST
सार

गुरुग्राम हिट एंड रन केस में नया खुलासा हुआ है। आरोपियों ने रातभर क्लब में पार्टी की थी। इसके बाद सुबह में आरोपियों ने लेडी बाइक राइडर पर कमेंट किया और फिर उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। आरोपी ने परिचित से कार मांगी थी। रविवार सुबह महिला राइडर सिया अपने साथियों के साथ गोल्फ कोर्स रोड से जा रही थीं। आरोप है कि सफेद रंग की कार में सवार युवकों ने उनका पीछा किया और विरोध करने पर जानबूझकर बाइक को टक्कर मार दी थी।

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Gurugram hit and run case Accused partied at the club all night, then gave chase
Gurugram hit and run - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर रविवार की सुबह बाइक राइडर को टक्कर मारने के मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। कार से टक्कर मारने और उस पर कमेंट करने की वारदात से पहले आरोपियों ने पूरी रात क्लब में पार्टी की थी। वारदात के दौरान कार चला रहा कल्याण, साथ में मौजूद लवनिश व इनके दो अन्य साथी शनिवार रात को ही पार्टी करने के लिए गुरुग्राम आए थे।


पार्टी करने के लिए कल्याण ने अपने परिचित की कार मांगी थी। यहां चारों दोस्त एमजी रोड स्थित एक क्लब में आए थे। रातभर पार्टी करने के बाद ये रविवार सुबह फरीदाबाद वापस जाने के लिए यहां से निकले थे।
Gurugram hit and run case Accused partied at the club all night, then gave chase
पीड़ित शिवानी उर्फ सिया - फोटो : अमर उजाला
पार्टी के नशे में चूर होकर चारों कार से गोल्फ कोर्स रोड पर पहुंचे तो इन्हें बाइकर ग्रुप में एक युवती दिखी। इसी दौरान आरोपियों ने युवती पर कमेंट किया और फिर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करने के दौरान ही महिला बाइकर को टक्कर मारकर कार भगा ले गए।

 
Gurugram hit and run case Accused partied at the club all night, then gave chase
पीड़ित शिवानी उर्फ सिया - फोटो : अमर उजाला
दो अन्य युवकों का पुलिस लगा रही पता
क्राइम ब्रांच के आधिकारिक सूत्रों की मानें तो आरोपियों को दौसा के पास से गिरफ्तार करने के बाद लगातार पूछताछ की जा रही है। मंगलवार को रात को भी कई घंटे तक पूछताछ का दौर चला।
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Gurugram hit and run case Accused partied at the club all night, then gave chase
आरोपी कल्याण बैंसला - फोटो : सोशल मीडिया
इस दौरान आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वारदात के दौरान कार में कल्याण व लवनिश के अलावा इनके दो अन्य साथी भी थे। वे दोनों बिहार के रहने वाले बताए गए हैं।

 
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Gurugram hit and run case Accused partied at the club all night, then gave chase
आरोपी कल्याण बैंसला - फोटो : सोशल मीडिया
आरोपियों ने उनके नाम भी पुलिस को बताए हैं। सूत्र ने केस की संगीनता के चलते आरोपियों के नाम फिलहाल बताने से मना कर दिया। पुलिस अब उन दोनों युवकों की भूमिका का पता लगा रही है। संभव है कि जल्द ही उन्हें भी मामले में पुलिस गिरफ्तार करे।
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