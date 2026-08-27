गुरुग्राम: रक्षाबंधन त्योहार पर घर जाने के लिए यात्रियों और महिलाओं की भीड़

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रक्षाबंधन त्योहार पर गुरुग्राम बस अड्डा में महिलाओं यात्रियों के साथ ही पुरूष यात्रियों की संख्या बढ़ी है। बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे के बाद रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री होने के बाद दोपहर गुरुग्राम बस अड्डा पर काफी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ पहुंचने लगी। वहीं, पुरूष यात्री भी त्योहार पर अपने घर जाने के लिए बस अड्डा पर पहुंच रहे हैं। जब भी कोई बस काउंटर पर लगने के लिए आती है, सभी यात्री दौड़कर वस में सीट लेने का प्रयास करते दिखाई दिए।

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