गुरुग्राम में हादसा: 19वीं मंजिल से गिरे दो मजदूर, बिहार के दिलखुश की मौत; बंगाल का वासुदेव के साथ हुआ करिश्मा

गुरुग्राम सेक्टर 113 में निर्माणाधीन एम3एम बिल्डर के स्मार्टवर्ल्ड प्रोजेक्ट पर एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां 19वीं मंजिल पर काम कर रहे दो मजदूर अचानक नीचे गिर गए। इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर बीच के एक फ्लोर पर अटक जाने के कारण बाल-बाल बच गया, हालांकि उसे गंभीर चोटें आई हैं।

विज्ञापन









