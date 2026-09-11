{"_id":"6aa41b112a18db6907057c0a","slug":"video-students-in-ghaziabad-displayed-enthusiasm-through-aerobics-and-dance-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद में एरोबिक और डांस से छात्रों ने दिखाया उत्साह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद में ओम सन पब्लिक स्कूल की स्मार्ट क्लास में छात्रों के लिए एरोबिक व्यायाम एवं डांस क्लास का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा तीन से नौ तक के छात्र-छात्राओं ने उत्साह और लगन के साथ भाग लिया। छात्रों ने संगीत की धुन पर एरोबिक व्यायाम और डांस के विभिन्न स्टेप्स प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। निदेशक अनुराग गुप्ता व प्रधानाचार्या डॉ. पूर्णिमा वार्ष्णेय ने कहा कि एरोबिक व्यायाम बच्चों के हृदय और फेफड़ों को स्वस्थ रखने के साथ उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों को नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। कक्षा तीन के अश्लेष, गर्व, शौर्य, स्वस्तिका और आदित्य ने एरोबिक प्रदर्शन में विशेष प्रतिभा दिखाई।

... और पढ़ें