गाजियाबाद की कलयुगी बेटी: पिता पर तान दी पिस्टल, भाभी को भी नहीं बख्शा; सीसीटीवी में कैद हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा

साहिबाबाद में कार लोन के वेरिफिकेशन से इनकार करने पर एक बेटी ने अपने ही पिता और भाभी पर पिस्टल तान दी। आरोप है कि पहले गाली-गलौज और हाथापाई हुई, फिर युवती वहां से चली गई। लेकिन करीब 25 मिनट बाद वह अपनी सहेली के साथ दोबारा पहुंची और घर का मेन गेट तोड़कर अंदर घुस गई। इसके बाद पिता और भाभी पर पिस्टल तानकर गोली मारने की धमकी देने का आरोप है। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

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