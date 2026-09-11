यूपी: 'सोशल मीडिया पर देख लेना कौन हूं', 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाला हाजी सलमान भेजा गया जेल

अदालत में पेशी और पुलिस की कार्रवाई

शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत द्वारा तलब किए जाने के बाद, पुलिस ने आरोपी हाजी सलमान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब वह 25 सितंबर तक जेल में रहेगा। इलाके में किसी भी प्रकार के हंगामे या तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस ने एहतियात के तौर पर 1000 लोगों को मुचलके में पाबंद किया है।