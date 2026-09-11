गाजियाबाद: परीक्षा में पास होने की खुशी में दिलाई बेटे को दिलाई 16 हजार की साइकिल, ताला काटकर ले गया चोर

दिल्ली से सटे कौशांबी थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए। वैशाली चौकी क्षेत्र में चोरों ने ताला काटकर 16 हजार रुपये कीमत की साइकिल चोरी कर ली। साइकिल परीक्षा में पास होने की खुशी में एक पिता ने अपने बेटे को उपहार में दिलाई थी।

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पीड़ित के मुताबिक, बेटे के परीक्षा में पास होने पर उसे खुशी के तौर पर करीब 16 हजार रुपये की साइकिल दिलाई गई थी। साइकिल को सुरक्षित रखने के लिए ताला लगाया गया था, लेकिन चोरों ने ताला काटकर साइकिल पर हाथ साफ कर दिया। घटना का पता चलने के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर साइकिल बरामद करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है। लोगों ने पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है।