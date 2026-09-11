फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Modinagar Lawyers create ruckus over Lekhpal misbehavior

गाजियाबाद: तहसील में लेखपाल ने वकीलों से की अभद्रता, नारेबाजी कर धरने पर बैठे; एसडीएम के सामने हंगामा

Fri, 11 Sep 2026 07:05 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, मोदीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मोदीनगर Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 11 Sep 2026 07:05 PM IST
सार

मोदीनगर में लेखपाल की अभद्रता पर अधिवक्ताओं का हंगामा हुआ। हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए। उपजिलाधिकारी कोमल पंवार ने जांच और कार्रवाई का भरोसा देकर धरना समाप्त कराया।

विज्ञापन
Modinagar Lawyers create ruckus over Lekhpal misbehavior
एसडीएम के सामने लेखपाल-वकीलों में नोकझोंक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तहसील मुख्यालय स्थित उपजिलाधिकारी कार्यालय में शुक्रवार दोपहर शिकायत करने गए अधिवक्ताओं से लेखपाल ने उपजिलाधिकारी के सामने अभद्रता कर दी। इससे अधिवक्ता भड़क गए। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने तहसील प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हंगामा किया और उपजिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए।

विज्ञापन


इससे वहां अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। उपजिलाधिकारी कोमल पंवार ने आक्रोशित अधिवक्ताओं को जांच कर कार्रवाई का भरोसा देकर धरना समाप्त कराया। अधिवक्ताओं ने आरोपी लेखपाल का स्थानांतरण न होने पर बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी।
विज्ञापन


बार एसोसिएशन मोदीनगर के अध्यक्ष रामकुमार चौधरी, सचिव सौरभ शर्मा और पूर्व अध्यक्ष उत्तम त्यागी के आदि के साथ अधिवक्ता शुक्रवार दोपहर एकत्रित होकर उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। अधिवक्ताओं ने सीकरी कलां में तैनात संजय लेखपाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं का आरोप था कि  शुल्क वसूली के लिए मनमानी रिपोर्ट लगाई जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोप लगया कि बिना कारण बताए गलत रिपोर्ट लगाई जाती है और बाद में धनवसूली कर रिपोर्ट बदल दी जाती है। उन्होंने इसके कई उद्हारण गिनाए। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि समाधान दिवस में की  कई शिकायत पर कानूनगो से जांच करा झूठी रिपोर्ट लगाकर लेखपाल को बचा दिया गया। इस दौरान वहां मौजूद लेखपाल ने अधिवक्ताओं से अभद्रता कर दी। 

इससे अधिवक्ता भड़क गए। उपजिलाधिकारी के सामने दोनों पक्षों में खूब नोकझोंक हुई। गुस्साए अधिवक्ता वार्ता बीच में छोड़कर नारेबाजी करते हुए बाहर आ गए और उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर फर्श पर ही धरना देकर बैठ गए। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने आरोपी लेखपाल का स्थानांतरण और विभागीय कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी कर दी। तहसीलदार रजत सिंह ने उत्तेजित अधिवक्ताओं का मनाने का प्रयाय किया मगर वे लेखपाल के स्थानांतरण पर अड़े रहे। लगभग तीस मिनट तक हंगामा चलता रहा। 

उपजिलाधिकारी कोमल पंवार अधिवक्ताओं के पास पहुंची और उन्हें जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने धरना समाप्त कर दिया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सोमवार तक आरोपी लेखपाल का स्थानांतरण कर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा।


वहीं उपजिलाधिकारी कोमल पंवार ने बताया कि लेखपाल संजय को व्यवहार में सुधार लाने की हिदायत दी गई है। तहसीलदार को मामले की जांच सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर एडवोकेट कपिल त्यागी,पुनीत चौधरी,सचिन दीक्षित,निशांत गुप्ता और धीरज कौशिक आदि मौजूद थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed