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फरीदाबाद में राजकीय सुषमा स्वराज कन्या महाविद्यालय में पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन

Digvijay Singh

Updated Wed, 07 Oct 2026 09:25 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 09:25 PM IST







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फरीदाबाद में राजकीय सुषमा स्वराज कन्या महाविद्यालय में बुधवार को पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसीपी बल्लभगढ़ रवि खंडिया ने छात्राओं को साइबर क्राइम को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि फोन का इस्तेमाल करते समय किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक ना करें। ... और पढ़ें

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