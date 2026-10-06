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मृतक के पिता यामीन की शिकायत पर सेक्टर-58 थाना पुलिस ने बच्चे पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि कन्नू परिवार के साथ आशियाना फ्लैट्स के ब्लॉक नंबर-14 में रहता था। विज्ञापन



मृतक के पिता यामीन की शिकायत पर सेक्टर-58 थाना पुलिस ने बच्चे पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि कन्नू परिवार के साथ आशियाना फ्लैट्स के ब्लॉक नंबर-14 में रहता था। फरीदाबाद के सेक्टर-56 स्थित आशियाना फ्लैट्स में रविवार शाम खेलते समय धक्का लगने को लेकर हुए विवाद में एक बच्चे ने नुकीली चीज से वार कर अपने हमउम्र दोस्त की हत्या कर दी। मृतक कन्नू और आरोपी बच्चे दोनों की उम्र 13 साल है। पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पांच अक्तूबर को बाल सुधार केंद्र भेज दिया।

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रविवार शाम करीब छह से सात बजे के बीच वह अपनी एक वर्षीय बहन को गोद में लेकर घर के बाहर खेल रहा था। बहन को घर छोड़ने के बाद वह दोबारा खेलने के लिए बाहर आया। इसी दौरान वह आरोपी बच्चे के साथ खेलने लगा। खेलते समय दोनों में धक्का लगने पर कहासुनी हुई।

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इसके बाद विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कन्नू के सीने पर वार कर दिया। इससे वह लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा और आरोपी वहां से भाग गया। परिजन उसे

तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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परिजन बोले-चाकू लेकर घूम रहा था, आरोपी के भाई ने हमला किया... पुलिस का इन्कार

नुकीली वस्तु को लेकर पुलिस और परिजनों के बयानों में अंतर है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी पहले से जेब में चाकू लेकर घूम रहा था और उसने जानबूझकर कन्नू के सीने पर वार किया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी के 15 वर्षीय बड़े भाई ने हमला किया और पकड़े गए 13 वर्षीय बालक की भूमिका सिर्फ धक्का देने तक थी।

वहीं पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर पड़ी नुकीली वस्तु को गुस्से में उठाकर हमला किया गया। पुलिस ने आरोपी के बड़े भाई और माता-पिता की भूमिका से भी मना किया है।

मनोचिकित्सक ने कहा-सोशल मीडिया पर हिंसक कंटेंट के कारण बदल रहा बच्चों का व्यवहार

हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ मनोचिकित्सक एमपी शर्मा के मुताबिक, आजकल सोशल मीडिया पर लगातार हिंसक कंटेंट आ रहे हैं। हिंसा से जुड़े वीडियो और रील्स का बार-बार संपर्क बच्चे की हिंसा के प्रति संवेदनशीलता कम कर सकता है और उसे सामान्य व्यवहार जैसा लगने लग सकता है।

मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल से परिवार और समाज में आमने-सामने संवाद और सहनशीलता भी प्रभावित होती है। कई शोधों में सोशल मीडिया व किशोरों के व्यवहार का संबंध सामने आया है।

आरोप: रंजिश रखने लगा था बच्चा

परिजनों के अनुसार, हत्या के पीछे चार दिन पुराना विवाद भी है। यामीन ने बताया कि खेल के दौरान कन्नू ने आरोपी बच्चे के बालों में च्युइंगम चिपका दी थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। परिजनों का आरोप है कि आरोपी के मन में इसी बात को लेकर गुस्सा था और रविवार शाम धक्का-मुक्की के दौरान उसने कन्नू पर हमला कर दिया।



