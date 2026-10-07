शराब के ठेके पर बवाल: बीयर खरीदने पहुंचे दो दोस्त, सेल्समैन ने कही ऐसी बात; फिर चले लात-घूंसे और बरसाए डंडे

गांव फतेहपुर बिल्लौच में शराब ठेके पर बीयर खरीदने को लेकर हुए विवाद में दो युवकों से मारपीट करने और मोबाइल व नकदी छीनने का आरोप लगा है। सदर बल्लभगढ़ थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर सेल्समैन समेत तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव फतेहपुर बिल्लौच निवासी महीपाल ने बताया कि 29 सितंबर की रात करीब 11 बजे वह अपने दोस्त फारुख के साथ बाइक से गांव के शराब ठेके पर बीयर लेने गया था। उसने दो बीयर के लिए ऑनलाइन 360 रुपये का भुगतान किया और 40 रुपये नकद दिए।आरोप है कि इसी दौरान सेल्समैन ने टिप्पणी कर दी, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। महीपाल का आरोप है कि कहासुनी के बाद सेल्समैन समेत तीन लोगों ने उसके और फारुख के साथ लात-घूंसों व डंडों से मारपीट की। आरोपियों ने रास्ता रोककर फारुख से बीयर की बोतल भी छीन ली।शिकायतकर्ता ने मोबाइल फोन छीनने और उसके कवर में रखे 7 हजार रुपये निकालने का भी आरोप लगाया। उसने बताया कि मारपीट में उसकी नाक और हाथ पर चोट आई, जबकि फारुख के पैर में चोट लगी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी की दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।