खंडहर बना हैवानों का अड्डा: दुष्कर्म-कुकर्म के बाद खुला काला खेल, युवक-युवतियों और राहगीरों को बनाते थे निशाना

सिक्योरिटी गार्ड था कुणाल, दीपक की चाय की टपरी बनी ठिकाना

पुलिस के अनुसार कुणाल ग्रेटर फरीदाबाद की कुछ खंडहर पड़ी इमारतों में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। इससे उसे इमारतों और आसपास के सुनसान रास्तों की पूरी जानकारी थी। वहीं दीपक खंडहर के पास चाय की टपरी लगाता था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी यहां बैठकर आसपास आने-जाने वालों पर नजर रखते थे। कुणाल और दीपक के साथ यश और एक अन्य युवक के भी वारदात में शामिल होने की जानकारी मिली है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर इनके अन्य साथियों और पुरानी वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है।