फरीदाबाद: मैगी खाने के चक्कर में चली जाती हन्नी की जान, सड़क से लगकर पैर में लगी गोली; विवेक था नूर का निशाना

चार दोस्त गए थे मैगी खाने

सारन निवासी विवेक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने दोस्तों प्रथम, हरमन और कृष्णकांत के साथ कार से मैगी खाने गया था। दुकान के सामने पहुंचने पर वह और हरमन कार से उतरकर ऑर्डर देने जा रहे थे। इसी दौरान वहां पहले से खड़ी सफेद रंग की कार में बैठे गर्व भाटिया ने उसे बुलाकर बात शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान नूर नामक युवक ने पीछे से विवेक का कॉलर पकड़ लिया और गाली-गलौज करने लगा।