बर्गर लेने गए चाचा-भतीजा: कहासुनी के बाद 10 दबंगों ने घेरकर किए कई वार, एक की मौत; दूसरे ने भागकर बचाई जान
बल्लभगढ़ में रविवार रात चाउमीन और बर्गर लेने गए चाचा-भतीजे पर कुछ युवकों ने चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले में 45 वर्षीय लक्ष्मण की मौत हो गई, जबकि उनका भतीजा महेश गंभीर रूप से घायल हो गया। महेश का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।
विस्तार
सेक्टर-62 चौक पर रविवार रात चाउमीन और बर्गर लेने पहुंचे चाचा-भतीजे पर कुछ युवकों ने चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में साहुपुरा गांव निवासी 45 वर्षीय लक्ष्मण की मौत हो गई, जबकि उनका भतीजा महेश गंभीर रूप से घायल हो गया। महेश का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वारदात के दौरान लक्ष्मण का दूसरा भतीजा भी वहां मौजूद था। उसने भागकर अपनी जान बचाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी है।
हमलावरों ने लक्ष्मण को घेरकर चाकू से कई वार किए। बीच विचार करने गया भतीजे महेश के ऊपर भी आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हादसे में महेश गंभीर रूप से घायल हो गया इस दौरान एक महेश का भाई अमित भी मौजूद था जिसने अपनी जान भाग कर बचाई। घटना के बाद एक राहगीर की मदद से घायल लक्ष्मण को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य
वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। सामने आई फुटेज में झगड़े और हमले की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
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