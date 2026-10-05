बर्गर लेने गए चाचा-भतीजा: कहासुनी के बाद 10 दबंगों ने घेरकर किए कई वार, एक की मौत; दूसरे ने भागकर बचाई जान

सेक्टर-62 चौक पर रविवार रात चाउमीन और बर्गर लेने पहुंचे चाचा-भतीजे पर कुछ युवकों ने चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में साहुपुरा गांव निवासी 45 वर्षीय लक्ष्मण की मौत हो गई, जबकि उनका भतीजा महेश गंभीर रूप से घायल हो गया। महेश का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वारदात के दौरान लक्ष्मण का दूसरा भतीजा भी वहां मौजूद था। उसने भागकर अपनी जान बचाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी है।

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रविवार रात करीब 10 बजे लक्ष्मण अपने भतीजे महेश के साथ सेक्टर-62 चौक पर चाउमीन और बर्गर लेने गए थे। इसी दौरान वहां फास्ट-फूड की रेहड़ी लगाने वाले प्रशांत और रिंकू नामक युवकों से उनका विवाद हो गया। शुरुआती कहासुनी के बाद मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि इसी दौरान 8 से 10 युवकों ने लक्ष्मण और उनके साथ मौजूद लोगों पर चाकुओं से हमला कर दिया।



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हमलावरों ने लक्ष्मण को घेरकर चाकू से कई वार किए। बीच विचार करने गया भतीजे महेश के ऊपर भी आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हादसे में महेश गंभीर रूप से घायल हो गया इस दौरान एक महेश का भाई अमित भी मौजूद था जिसने अपनी जान भाग कर बचाई। घटना के बाद एक राहगीर की मदद से घायल लक्ष्मण को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

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