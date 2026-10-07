फरीदाबाद में पुलिस ने लोगों को कानून व्यवस्था बनाए रखने का दिया संदेश

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फरीदाबाद में पुलिस ने बाजार और प्रमुख स्थानों पर गश्त करते हुए लोगों को कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। थाना प्रभारी रामनिवास ने बताया कि सेक्टर-62 चौक पर रविवार रात करीब 10 बजे हुई घटना बेहद दुखद है। पुलिस आयुक्त के दिशा-निर्देशों के तहत मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी प्रकार की अशांति न हो, इसके लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है।

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