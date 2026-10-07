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फरीदाबाद में विधायक मूलचंद शर्मा ने सफाई कर्मचारियों को वितरित किए रिक्शा

Digvijay Singh

Updated Wed, 07 Oct 2026 09:24 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 09:24 PM IST







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फरीदाबाद में विधायक मूलचंद शर्मा ने नगर निगम सफाई कर्मचारियों को वितरित किए रिक्शा, बल्लभगढ़ मेन बाजार में डस्टबिन भी किए वितरित। इस मौके पर निगम बल्लभगढ़ जॉन के ज्वाइंट कमिश्नर करण सिंह सहित पार्षदगण और भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। ... और पढ़ें

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