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वाराणसी में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा, VIDEO

Wed, 16 Sep 2026 09:37 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Wed, 16 Sep 2026 09:37 PM IST
Police raid gambling den in Varanasi
सिगरा थाना क्षेत्र के रथयात्रा इलाके में बंद मकान के अंदर चल रहे जुए के अड्डे का पुलिस और एसओजी-2 की संयुक्त टीम ने खुलासा किया है। पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए मौके से 47 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान करीब 10 लाख रुपये नकद, कई वाहन, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद होने की बात सामने आई है।
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