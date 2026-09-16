वाराणसी में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा, VIDEO

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सिगरा थाना क्षेत्र के रथयात्रा इलाके में बंद मकान के अंदर चल रहे जुए के अड्डे का पुलिस और एसओजी-2 की संयुक्त टीम ने खुलासा किया है। पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए मौके से 47 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान करीब 10 लाख रुपये नकद, कई वाहन, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद होने की बात सामने आई है।

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