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ब्रेकिंग: विशेष विमान से एयरपोर्ट पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

Wed, 16 Sep 2026 06:59 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 16 Sep 2026 06:59 PM IST
सार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार शाम वायुसेना के विशेष विमान से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे।

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Defence Minister Rajnath Singh arrives varanasi airport special aircraft welcomed by party workers
राजनाथ सिंह। - फोटो : एक्स/राजनाथ सिंह

विस्तार
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार शाम करीब 6:48 बजे वायुसेना के विशेष विमान से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। स्वागत के बाद राजनाथ सिंह कुछ देर एयरपोर्ट पर रुकेंगे। इसके बाद वह अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे।

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