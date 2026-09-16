ब्रेकिंग: विशेष विमान से एयरपोर्ट पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार शाम करीब 6:48 बजे वायुसेना के विशेष विमान से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। स्वागत के बाद राजनाथ सिंह कुछ देर एयरपोर्ट पर रुकेंगे। इसके बाद वह अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे।

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