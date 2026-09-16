चंदौली: बंद मकानों की दिन में रेकी, रात में ताले तोड़कर चोरी करते थे; लाखों रुपये और आभूषण के साथ आठ अरेस्ट

मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी, सर्विलांस और मुगलसराय पुलिस की संयुक्त टीम ने 16 सितंबर को इंडियन इंस्टीट्यूट नाच घर के पास से आरोपियों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार गिरोह दिन में बंद मकानों की रेकी करता था और रात में ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपियों की निशानदेही पर 3.50 लाख रुपये नकद, लैपटाप, एलईडी टीवी, गैस सिलेंडर, सोने-चांदी के आभूषण और चोरी में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद किया गया। चोरी के रुपये से खरीदी गई वेन्यू कार भी पुलिस ने बरामद की है।

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पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं की शिकायतें मिलने के बाद इनके खुलासे के लिए स्वाट और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। 16 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि इंडियन इंस्टीट्यूट नाच घर के पास सफेद रंग की वेन्यू कार और ऑटो रिक्शा के पास कुछ संदिग्ध चोरी के माल के बंटवारे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। टीम ने घेराबंदी कर आठों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने मुगलसराय, चंदौली और बलुआ थाना क्षेत्रों में कई चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं की शिकायतें मिलने के बाद इनके खुलासे के लिए स्वाट और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। 16 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि इंडियन इंस्टीट्यूट नाच घर के पास सफेद रंग की वेन्यू कार और ऑटो रिक्शा के पास कुछ संदिग्ध चोरी के माल के बंटवारे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। टीम ने घेराबंदी कर आठों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने मुगलसराय, चंदौली और बलुआ थाना क्षेत्रों में कई चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की।