फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Woman jumps Ganges from Shastri Bridge swims 40 kilometers reach maternal home took such dangerous risk

यूपी: शास्त्री पुल से गंगा में कूदी महिला, 40 किलोमीटर तैरकर मायके पहुंची; इस वजह से उठाया डेंजर रिस्क

Wed, 16 Sep 2026 05:30 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर।
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 16 Sep 2026 05:30 PM IST
सार

मिर्जापुर में शास्त्री पुल से गंगा में कूदी महिला करीब 40 किलोमीटर तैरकर चुनार क्षेत्र स्थित मायके पहुंच गई। बताया गया कि पारिवारिक विवाद से परेशान महिला ने यह खतरनाक कदम उठाया। गंगा में छलांग लगाने के बाद महिला लगातार तैरती रही और सुरक्षित मायके पहुंची। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी हैरान रह गए।

विज्ञापन
Woman jumps Ganges from Shastri Bridge swims 40 kilometers reach maternal home took such dangerous risk
महिला ने नदी में लगाई छलांग। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पारिवारिक नाराजगी के चलते एक महिला ने शास्त्री पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी। पुलिस और गोताखोरों ने उसकी तलाश शुरू की थी। लेकिन महिला बुधवार सुबह करीब 40 किलोमीटर दूर चुनार स्थित अपने मायके पहुंच गई। महिला के सकुशल मिलने से पुलिस ने राहत की सांस ली।

विज्ञापन


यह घटना मंगलवार शाम करीब छह बजे की है। मिर्जापुर के लोहिया तालाब छोटी बसही की निवासी सुनीता देवी (38) अपने पति सूरजमाली निषाद के साथ रहती हैं। किसी पारिवारिक बात को लेकर वह नाराज थीं। इसी नाराजगी में उन्होंने शास्त्री पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी। महिला के गंगा में कूदने की सूचना तुरंत पुलिस को मिली। 
विज्ञापन


पुलिस दल मौके पर पहुंचा और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की। देर शाम तक नदी में महिला का कोई पता नहीं चल सका। अंधेरा होने के कारण रात में तलाश अभियान रोकना पड़ा। बुधवार सुबह पुलिस ने फिर से खोजबीन शुरू कराई। एनडीआरएफ की टीम को भी इस अभियान में लगाया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

40 किलोमीटर का सफर
इसी बीच पुलिस को एक अप्रत्याशित जानकारी मिली। पता चला कि महिला चुनार स्थित अपने मायके पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि वह गंगा की तेज धारा में बहती रही। इस दौरान उसने करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय की। महिला को सुरक्षित देखकर मायके के लोग भी अचंभित रह गए।

पुलिस ने ली राहत की सांस
महिला के मायके पहुंचने की खबर मिर्जापुर पुलिस को मिली। पुलिस ने इस जानकारी की तुरंत पुष्टि की। इसके बाद नदी में चल रहे तलाश अभियान को रोक दिया गया। फिलहाल सुनीता देवी पूरी तरह सुरक्षित बताई जा रही हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय छेड़ दिया है।

इलाके में चर्चा का विषय
महिला का गंगा में इतनी लंबी दूरी तय कर सकुशल पहुंचना लोगों के लिए हैरतअंगेज है। लोग इस असाधारण घटना पर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। यह घटना स्थानीय लोगों के बीच कौतूहल का केंद्र बन गई है। पुलिस भी इस मामले को लेकर हैरान है। यह अपने आप में एक अनोखा मामला बन गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed