यूपी: शास्त्री पुल से गंगा में कूदी महिला, 40 किलोमीटर तैरकर मायके पहुंची; इस वजह से उठाया डेंजर रिस्क
मिर्जापुर में शास्त्री पुल से गंगा में कूदी महिला करीब 40 किलोमीटर तैरकर चुनार क्षेत्र स्थित मायके पहुंच गई। बताया गया कि पारिवारिक विवाद से परेशान महिला ने यह खतरनाक कदम उठाया। गंगा में छलांग लगाने के बाद महिला लगातार तैरती रही और सुरक्षित मायके पहुंची। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी हैरान रह गए।
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पारिवारिक नाराजगी के चलते एक महिला ने शास्त्री पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी। पुलिस और गोताखोरों ने उसकी तलाश शुरू की थी। लेकिन महिला बुधवार सुबह करीब 40 किलोमीटर दूर चुनार स्थित अपने मायके पहुंच गई। महिला के सकुशल मिलने से पुलिस ने राहत की सांस ली।
यह घटना मंगलवार शाम करीब छह बजे की है। मिर्जापुर के लोहिया तालाब छोटी बसही की निवासी सुनीता देवी (38) अपने पति सूरजमाली निषाद के साथ रहती हैं। किसी पारिवारिक बात को लेकर वह नाराज थीं। इसी नाराजगी में उन्होंने शास्त्री पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी। महिला के गंगा में कूदने की सूचना तुरंत पुलिस को मिली।
पुलिस दल मौके पर पहुंचा और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की। देर शाम तक नदी में महिला का कोई पता नहीं चल सका। अंधेरा होने के कारण रात में तलाश अभियान रोकना पड़ा। बुधवार सुबह पुलिस ने फिर से खोजबीन शुरू कराई। एनडीआरएफ की टीम को भी इस अभियान में लगाया गया था।
40 किलोमीटर का सफर
इसी बीच पुलिस को एक अप्रत्याशित जानकारी मिली। पता चला कि महिला चुनार स्थित अपने मायके पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि वह गंगा की तेज धारा में बहती रही। इस दौरान उसने करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय की। महिला को सुरक्षित देखकर मायके के लोग भी अचंभित रह गए।
पुलिस ने ली राहत की सांस
महिला के मायके पहुंचने की खबर मिर्जापुर पुलिस को मिली। पुलिस ने इस जानकारी की तुरंत पुष्टि की। इसके बाद नदी में चल रहे तलाश अभियान को रोक दिया गया। फिलहाल सुनीता देवी पूरी तरह सुरक्षित बताई जा रही हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय छेड़ दिया है।
इलाके में चर्चा का विषय
महिला का गंगा में इतनी लंबी दूरी तय कर सकुशल पहुंचना लोगों के लिए हैरतअंगेज है। लोग इस असाधारण घटना पर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। यह घटना स्थानीय लोगों के बीच कौतूहल का केंद्र बन गई है। पुलिस भी इस मामले को लेकर हैरान है। यह अपने आप में एक अनोखा मामला बन गया है।