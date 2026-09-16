यूपी: शास्त्री पुल से गंगा में कूदी महिला, 40 किलोमीटर तैरकर मायके पहुंची; इस वजह से उठाया डेंजर रिस्क

पारिवारिक नाराजगी के चलते एक महिला ने शास्त्री पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी। पुलिस और गोताखोरों ने उसकी तलाश शुरू की थी। लेकिन महिला बुधवार सुबह करीब 40 किलोमीटर दूर चुनार स्थित अपने मायके पहुंच गई। महिला के सकुशल मिलने से पुलिस ने राहत की सांस ली।

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यह घटना मंगलवार शाम करीब छह बजे की है। मिर्जापुर के लोहिया तालाब छोटी बसही की निवासी सुनीता देवी (38) अपने पति सूरजमाली निषाद के साथ रहती हैं। किसी पारिवारिक बात को लेकर वह नाराज थीं। इसी नाराजगी में उन्होंने शास्त्री पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी। महिला के गंगा में कूदने की सूचना तुरंत पुलिस को मिली।पुलिस दल मौके पर पहुंचा और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की। देर शाम तक नदी में महिला का कोई पता नहीं चल सका। अंधेरा होने के कारण रात में तलाश अभियान रोकना पड़ा। बुधवार सुबह पुलिस ने फिर से खोजबीन शुरू कराई। एनडीआरएफ की टीम को भी इस अभियान में लगाया गया था।