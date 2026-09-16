हत्या के दो आरोपी 34 घंटे में गिरफ्तार: सिर में मारी थी गोली, मारपीट का बदला लेना चाहते थे; पांच की तलाश जारी

पुलिस की पूछताछ में गाजीपुर जिले के दुल्लहपुर थाना के जलालाबाद निवासी प्रदीप कुमार और डिल्ला निवासी मोहित उर्फ ऋतिक रोशन ने बताया कि बीते 22 अगस्त को वो जलालाबाद गांव निवासी गोलू के साथ चिरैयाकोट थाना के अमिरहां गांव में एक शादी समारोह में आए थे। वहीं पर रानीपुर थाना क्षेत्र के काझा लखनुआडीह निवासी गोल्डी और गोलू के बीच विवाद हो गया था।



उसी का बदला लेने के लिए 14 अगस्त की शाम पांच बजे वो दोनों व गोलू अपने पांच अन्य साथियों के साथ सरसेना पेट्रोलपंप के आगे घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही गोल्डी और अनीश कुमार आये। उनसे वाद विवाद हो गया और गोलू ने उनके ऊपर तमंचा से फायर कर दिया, जिससे अनीश कुमार को गोली लग गई और उसकी मृत्यु हो गयी। गोल्डी बच गया और भागते समय हड़बड़ाहट में पल्सर बाइक वहीं पर छोड़ कर भाग गये थे।