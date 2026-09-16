दर्दनाक हादसा: डंपर में भिड़ी तेज रफ्तार डीसीएम, केबिन में फंसकर चालक की मौत; घायल को भेजा गया था अस्पताल
जंसा थाना क्षेत्र के सजोई गांव के सामने रिंग रोड फेज-2 पर तेज रफ्तार डीसीएम सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से टकरा गई। हादसे में डीसीएम चालक जयप्रकाश यादव (40) केबिन में फंस गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उसे निकालकर ट्रॉमा सेंटर भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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सेवापुरी में जंसा थाना क्षेत्र के सजोई गांव के सामने रिंग रोड फेज-2 पर बुधवार रात तेज रफ्तार डीसीएम सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डीसीएम का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चालक केबिन में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में उसकी मौत हो गई।
घटना वेलकम चाय के पास हुई। बताया गया कि अयोध्या जिले के बीकापुर थाना क्षेत्र के गांगेतारा गांव निवासी जयप्रकाश यादव (40) डीसीएम चालक था। वह मिर्जापुर से सामान लेकर सुल्तानपुर जा रहा था। बुधवार रात राजा तालाब की तरफ से हरहुआ की ओर जाते समय सजोई गांव के सामने डीसीएम अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से जा टकराई।
टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद केबिन में फंसे जयप्रकाश को बाहर निकाला। इसके बाद गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे की सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मृतक की मां गंगा देवी और पत्नी कुसुम यादव का रो-रोकर बुरा हाल था। परिजनों के अनुसार जयप्रकाश चार बच्चों, तीन बेटियों और एक बेटे का पिता था।
थाना अध्यक्ष सत्यजीत सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। परिजन मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।