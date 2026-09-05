बाबा विश्वनाथ और श्रीकृष्ण की मंगल व भोग आरती हुई, VIDEO

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काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ की मंगल आरती विधि-विधान से संपन्न हुई। इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की भी मंगल और भोग आरती कराई गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने आरती के दर्शन कर बाबा विश्वनाथ और श्रीकृष्ण से सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और जय श्रीकृष्ण के जयघोष से गूंज उठा।

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