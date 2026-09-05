बाढ़ राहत शिविर पहुंचे सीएम योगी: कहा- सरकार आपके साथ है, प्रभावित परिवारों से संवाद; हवाई सर्वेक्षण

सीएम ने कहा कि आपदा राहत शिविरों में बच्चों को दूध और फल के साथ अनाज, बाल्टी, मग, बिस्किट, नमक, तौलिया, तेल समेत 26 प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि डूबी फसल के किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। मकान गिरने, आकाशीय बिजली और सर्पदंश जैसी घटनाओं को भी आपदा में शामिल किया गया है। प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर चार लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिले के 16 वार्डों में 567 परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं और 48 नावों के जरिए राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। चिकित्सा सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 1131 किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हुई है। पानी उतरने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में उचित छिड़काव कराया जाएगा, ताकि बीमारियां न फैलें