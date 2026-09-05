बाढ़ राहत शिविर पहुंचे सीएम योगी: कहा- सरकार आपके साथ है, प्रभावित परिवारों से संवाद; हवाई सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों से बातचीत की। उन्होंने भोजन, पानी, दवा, बिजली और साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को जलस्तर पर लगातार निगरानी, जरूरतमंदों तक समय से राहत पहुंचाने और बचाव कार्य में लापरवाही न बरतने को कहा।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वाराणसी का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद सलारपुर स्थित विद्याविहार इंटर कॉलेज में बनाए गए राहत शिविर पहुंचकर बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावितों का कुशलक्षेम पूछा और राहत सामग्री वितरित करते हुए भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने राहत सामग्री वितरण के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए हर-हर महादेव का उद्घोष किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी इसी विद्यालय में राहत कार्यों का निरीक्षण कर सामग्री वितरित की गई थी। वरुणा नदी में बैकफ्लो के कारण निचले इलाकों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि पहले बारिश के दौरान प्रदेश के 40-45 जिले प्रभावित होते थे, लेकिन पिछले साढ़े नौ वर्षों में किए गए कार्यों के कारण अब केवल 14 जिले ही थोड़ा-बहुत प्रभावित हैं
सीएम ने कहा कि आपदा राहत शिविरों में बच्चों को दूध और फल के साथ अनाज, बाल्टी, मग, बिस्किट, नमक, तौलिया, तेल समेत 26 प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि डूबी फसल के किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। मकान गिरने, आकाशीय बिजली और सर्पदंश जैसी घटनाओं को भी आपदा में शामिल किया गया है। प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर चार लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिले के 16 वार्डों में 567 परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं और 48 नावों के जरिए राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। चिकित्सा सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 1131 किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हुई है। पानी उतरने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में उचित छिड़काव कराया जाएगा, ताकि बीमारियां न फैलें
उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में प्रभावित लोग खुद को अकेला न समझें। पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने काशी में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ धाम, घाट, रेलवे और बस स्टेशन, एयरपोर्ट, सड़क चौड़ीकरण और रिंग रोड से काशी को नया स्वरूप मिला है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी जग्गू राम मौर्य की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने राहत शिविर का स्थलीय निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। बच्चों से स्नेहपूर्वक बातचीत कर उनकी पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली।
कार्यक्रम में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, हंसराज विश्वकर्मा समेत जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।