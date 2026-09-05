वाराणसी: रील बनाने के दौरान चली गोली, 16 वर्षीय किशोर घायल; दो साथी हिरासत में
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sat, 05 Sep 2026 05:38 PM IST
सार
वाराणसी में रील बनाने के दौरान गोली चल गई। इस दौरान एक किशोर घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और मौके से दो साथियों को हिरासत में लिया।
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विस्तार
वाराणसी कमिश्नरेट के फूलपुर थाना क्षेत्र के बेहवरिया गांव में शनिवार दोपहर एक गंभीर घटना हुई। सोशल मीडिया के लिए रील बनाते समय अवैध असलहे से गोली चल गई। इसमें एक 16 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया।
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घायल किशोर नितिन चौहान को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरा भेजा गया है। वहां उसका उपचार जारी है। यह घटना 5 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 1:00 बजे बेहवरिया निवासी दिलीप मिश्रा के मकान पर हुई।
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नितिन चौहान, कृष्णा मिश्रा और शिवम चौहान नाम के तीन किशोर अवैध असलहा लेकर रील बना रहे थे। तीनों की उम्र लगभग 16 वर्ष है। रील बनाते समय अचानक असलहे से गोली चली। गोली सीधे नितिन चौहान के गाल में जा लगी। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया।
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पुलिस की कार्रवाई और जांच
सूचना मिलते ही एसीपी पिंडरा, थाना प्रभारी फूलपुर और कठिरांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कृष्णा मिश्रा और शिवम चौहान को हिरासत में लिया है। उनसे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त नीतू गोमती जोन के अनुसार मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
अवैध असलहे का स्रोत और विधिक कार्रवाई
पुलिस अवैध असलहा कहां से आया, इसकी गहनता से जांच कर रही है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह घटना सोशल मीडिया पर रील बनाने के बढ़ते चलन के खतरों को दर्शाती है। पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है।