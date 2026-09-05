आजमगढ़ में सीएम योगी: क्षेत्रीय अध्यक्ष की मां को दी श्रद्धांजलि, मीडिया को रखा कार्यक्रम से दूर; कड़ी सुरक्षा

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मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में परिजनों को ढाढ़स बंधाया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। उन्होंने परिजनों से आत्मीयता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें सांत्वना दी और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जिवली में क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय के आवास पर उनकी दिवंगत मां जमुरता देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जमुरता देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।