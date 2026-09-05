'अब सपा के पास कुत्ते ही बचे हैं': ओपी राजभर ने किया तंज, कहा- भाजपा राज लाख गुना बेहतर; पीडीए पर भी किया हमला

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। साथ ही, उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की सराहना की।

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राजभर ने कहा कि सपा शासन की तुलना में योगी सरकार की कानून-व्यवस्था लाख गुना बेहतर है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार में अपराध होने के 48 घंटे के भीतर अपराधी या तो जेल में होता है या ऊपर पहुंच जाता है। विज्ञापन



उन्होंने सपा पर पिछड़ी जातियों के अधिकारों के प्रति उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए या सत्ता से बाहर रहने के दौरान भी नाई, प्रजापति, विश्वकर्मा, लोहार, राजभर, चौहान, निषाद, बिंद और मल्लाह जैसी जातियों को 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण में उनका वाजिब हक दिलाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की। राजभर ने कहा कि सपा शासन की तुलना में योगी सरकार की कानून-व्यवस्था लाख गुना बेहतर है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार में अपराध होने के 48 घंटे के भीतर अपराधी या तो जेल में होता है या ऊपर पहुंच जाता है।उन्होंने सपा पर पिछड़ी जातियों के अधिकारों के प्रति उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए या सत्ता से बाहर रहने के दौरान भी नाई, प्रजापति, विश्वकर्मा, लोहार, राजभर, चौहान, निषाद, बिंद और मल्लाह जैसी जातियों को 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण में उनका वाजिब हक दिलाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की।

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