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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   CM Yogi conducts aerial survey of flood-hit areas in Salarpur

सलारपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण, VIDEO

Sat, 05 Sep 2026 07:17 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:17 PM IST
CM Yogi conducts aerial survey of flood-hit areas in Salarpur
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वाराणसी के सलारपुर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने गंगा और वरुणा के बढ़े जलस्तर से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली और प्रभावित लोगों तक तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश दिए।
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