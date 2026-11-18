{"_id":"6afd710274bb4d3b6a0263d0","slug":"video-kashi-is-emerging-as-the-capital-of-the-purvanchal-region-said-divisional-commissioner-k-vijayendra-pandian-upon-assuming-his-new-responsibilities-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"पूर्वांचल की राजधानी के रूप में उभर रही काशी, नई जिम्मेदारी संभालते ही बोले मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पूर्वांचल की राजधानी के रूप में उभर रही काशी, नई जिम्मेदारी संभालते ही बोले मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन

किशन चौबे

Updated Wed, 18 Nov 2026 03:03 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 03:03 PM IST







Link Copied



वाराणसी के नवनियुक्त मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि काशी की जनता की प्राथमिकताएं ही उनकी प्राथमिकता होंगी। आम लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, विकास परियोजनाओं को समय से पूरा कराने और इस बार देव दीपावली को खास बनाने पर जोर रहेगा। ... और पढ़ें

विज्ञापन