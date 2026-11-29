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कैलाश खेर ने एक्टिंग कर कसा तंज, बोले- सांप की तरह कहीं से भी सड़क पर आ जाते हैं लोग

किशन चौबे

Updated Sun, 29 Nov 2026 11:07 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 11:07 PM IST







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गायक कैलाश खेर ने बनारस के ट्रैफिक और सार्वजनिक स्थानों पर पान थूकने की आदत पर व्यंग्य किया। उन्होंने एक्टिंग के जरिए सड़क पर अचानक कहीं से भी आ जाने वाले लोगों की तुलना सांप से की। ... और पढ़ें

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