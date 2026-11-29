केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के स्वतंत्रता भवन में आयोजित स्टूडेंट-फैकल्टी बिएनाले-2026 का अवलोकन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी में लगाई गईं स्वतंत्रता आंदोलन और देश के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी करीब 300 दुर्लभ तस्वीरों को देखा। उन्होंने क्रांतिकारियों और महापुरुषों के हस्ताक्षरों, प्रमुख राजनेताओं के चित्रों और उनके ऐतिहासिक पत्रों का भी अवलोकन किया।

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शेखावत ने कहा कि कुछ लोग यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं कि मुगलों या अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक देश और एक स्वरूप में नहीं था। जबकि काशी और तमिलनाडु के संबंध, सौराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव, केरल से निकलकर सोमनाथ तक आदि शंकराचार्य की यात्रा और कुंभ जैसे आयोजन इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि भारत प्राचीन काल से ही एक था और श्रेष्ठ भी था। विज्ञापन







इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने काशी और तमिलनाडु के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को भारत की एकता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु का रिश्ता सदियों पुराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना की चर्चा करते हैं, वह भारत में सदियों से स्थापित रही है। शेखावत ने कहा कि कुछ लोग यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं कि मुगलों या अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक देश और एक स्वरूप में नहीं था। जबकि काशी और तमिलनाडु के संबंध, सौराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव, केरल से निकलकर सोमनाथ तक आदि शंकराचार्य की यात्रा और कुंभ जैसे आयोजन इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि भारत प्राचीन काल से ही एक था और श्रेष्ठ भी था।इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने काशी और तमिलनाडु के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को भारत की एकता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु का रिश्ता सदियों पुराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना की चर्चा करते हैं, वह भारत में सदियों से स्थापित रही है।

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