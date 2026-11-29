काशी में 21 से 23 दिसंबर तक होने वाली सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में नए नियम लागू होंगे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू ने बताया कि ग्रीको रोमन कुश्ती के नियमों में बदलाव किया गया है। अब पैरों के इस्तेमाल पर दो फाउल में खिलाड़ियों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। इससे पहले दो फाउल पर ही खिलाड़ी को बाहर कर दिए जाते थे। अब अन्य वर्गों की तरह ही तीन चेतावनी के बाद ही खिलाड़ियों को अयोग्य घोषित किया जाएगा।

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अध्यक्ष ने बताया कि खेल का रोमांच बढ़ाने के लिए समय-समय पर नियमों में बदलाव किया जाता है। इसी क्रम में ग्रीको रोमन में बदलाव किए गए हैं। पहली बार यूपी के वाराणसी में सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप कराई जा रही है। यहां नए नियमों से कुश्ती कराई जाएगी।