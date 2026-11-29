वीवीआईपी दौरे के चलते शनिवार को शहर में जाम ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दीं। उप राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के आगमन-प्रस्थान के दौरान कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहा। रूट डायवर्जन के जरिए वाहनों को निकाला गया। इस बीच मैदागिन चौराहे पर पुलिस की ओर से शव यात्रा रोके जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

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बेनिया तिराहे से कबीरचौरा मार्ग तक जाम लगा रहा। बीएचयू के सीरगेट से रविदास मंदिर मार्ग पर भी वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। पुलिस लाइन चौराहे पर भी वाहनों को रोका गया। नमो घाट पर कार्यक्रम के दौरान पूरे मार्ग को खाली कराया गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भदऊ चुंगी और राजघाट पुल पर भी जाम की स्थिति बनी रही।यातायात पुलिस और संबंधित थानों की पुलिस ने निर्धारित रूटों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी थी। वीवीआईपी के आगमन और प्रस्थान के दौरान आम लोगों के वाहनों को रास्ते में ही रोक दिया गया। नमो घाट जाने वाले मार्ग को पहले से ही खाली करा लिया गया था। इस दौरान काशी तमिल संगमम से जुड़े वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया।