घाटों पर जमा बाढ़ का मलबा, सफाई नहीं होने से बढ़ी परेशानी; VIDEO

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वाराणसी के घाटों पर बाढ़ का पानी उतरने के बाद बड़ी मात्रा में मलबा और गाद जमा है। कई स्थानों पर सफाई नहीं होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। घाटों पर कचरा और कीचड़ पसरा होने से दुर्गंध भी उठ रही है। लोगों ने नगर निगम से जल्द सफाई कराने की मांग की है।

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