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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Flood debris accumulated on ghats lack of cleanup adds to trouble

घाटों पर जमा बाढ़ का मलबा, सफाई नहीं होने से बढ़ी परेशानी; VIDEO

Mon, 21 Sep 2026 09:27 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Mon, 21 Sep 2026 09:27 PM IST
Flood debris accumulated on ghats lack of cleanup adds to trouble
वाराणसी के घाटों पर बाढ़ का पानी उतरने के बाद बड़ी मात्रा में मलबा और गाद जमा है। कई स्थानों पर सफाई नहीं होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। घाटों पर कचरा और कीचड़ पसरा होने से दुर्गंध भी उठ रही है। लोगों ने नगर निगम से जल्द सफाई कराने की मांग की है।
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