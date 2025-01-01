यूपी: क्यों आए मेरे घर में... पूछा और कर दी फायरिंग, तीन लोगों को मार डाला; चश्मदीद ने बताया आंखों देखा हाल

1 of 5 आरोपी अरविंद व पत्नी बबीता की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला







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यूपी के आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में मंगलवार शाम पूजा के दौरान अरविंद सिंह के घर पहुंचते ही माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। पंडितों से अरविंद का सवाल था ‘तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो?’ पंडितों ने बताया कि परिवार के लोगों ने ही उन्हें पूजा के लिए बुलाया है। आरोप है कि इसके बाद अरविंद आधार कार्ड मांगने लगा और विवाद बढ़ते ही उसने पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पत्नी व दो पुजारियों की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पत्नी शराब की लत छुड़ाने के लिए घर में पूजा करा रही थी।

2 of 5 तीनों मृतकों की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

3 of 5 आजमगढ़ ट्रिपल मर्डर के बाद मौके पर मौजूद हिमांशु ने बताया आंखों देखा हाल - फोटो : अमर उजाला

एक गोली छूकर निकली तो दूसरी बार कर दी फायरिंगं

हिमांशु ने बताया कि उसके पिता अखिलेश मिश्रा ने अपनी जान बचाने का प्रयास किया। इस दौरान एक गोली उनके शरीर को छूते हुए निकल गई। आरोप है कि इसके बाद अरविंद ने दोबारा गोली चलाई, जिससे अखिलेश मिश्रा की मौत हो गई।

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4 of 5 मौके पर मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला

मौके से जान बचाकर भागे लोग

फायरिंग शुरू होते ही मौके पर मौजूद अन्य लोग जान बचाकर भाग निकले। घटना के बाद अरविंद हथियार लेकर बच्चों के साथ घर के भीतर ही बैठ गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी डॉ. अनिल कुमार, एसपी ग्रामीण चिराग जैन व तीन थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई।

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5 of 5 आजमगढ़ ट्रिपल मर्डर - फोटो : अमर उजाला