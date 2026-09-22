यूपी में बारिश बनी काल: गणेश पंडाल में अचानक उतरा करंट, 24 साल के आदित्य की मौके पर मौत; दो लोग झुलसे

इलाके में शोक का माहौल

पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। गणेश मूर्ति की स्थापना के लिए यह पंडाल तैयार किया गया था। अचानक हुई बारिश के कारण पंडाल में बिजली का करंट उतर आया। इसी दौरान आदित्य और दो अन्य लोग इसकी चपेट में आ गए। आदित्य की मृत्यु से क्षेत्र में शोक का माहौल है। स्थानीय प्रशासन ने पंडालों में बिजली सुरक्षा मानकों की जांच के निर्देश दिए हैं।