यूपी में बारिश बनी काल: गणेश पंडाल में अचानक उतरा करंट, 24 साल के आदित्य की मौके पर मौत; दो लोग झुलसे
पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। गणेश मूर्ति की स्थापना के लिए यह पंडाल तैयार किया गया था। अचानक हुई बारिश के कारण पंडाल में बिजली का करंट उतर आया। इसी दौरान आदित्य और दो अन्य लोग इसकी चपेट में आ गए।
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यूपी के भदोही स्थित कोतवाली के मोहल्ला मर्याद पट्टी में गणेश मूर्ति के लिए बनाए गए एक पंडाल में करंट उतरने से एक 24 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बारिश के कारण पंडाल में बिजली का करंट फैल गया था। इस हादसे में दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय आदित्य के रूप में हुई है।
बारिश के कारण टूट गया था बिजली का तार
बताया जाता है कि बारिश के कारण पंडाल में बिजली का तार टूट गया या उसमें करंट आ गया। आदित्य इसकी चपेट में आ गया और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। करंट लगने से घायल हुए दो अन्य व्यक्तियों को तत्काल नगर के इंद्रामील स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
इलाके में शोक का माहौल
पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। गणेश मूर्ति की स्थापना के लिए यह पंडाल तैयार किया गया था। अचानक हुई बारिश के कारण पंडाल में बिजली का करंट उतर आया। इसी दौरान आदित्य और दो अन्य लोग इसकी चपेट में आ गए। आदित्य की मृत्यु से क्षेत्र में शोक का माहौल है। स्थानीय प्रशासन ने पंडालों में बिजली सुरक्षा मानकों की जांच के निर्देश दिए हैं।