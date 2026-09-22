आजमगढ़ तिहरा हत्याकांड: हथियार लेकर तीन बच्चों संग घर में कैद हुआ आरोपी, पुलिस ने चारों तरफ से घेरा घर

1 of 5 आरोपी अरविंद सिंह - फोटो : अमर उजाला







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2 of 5 आजमगढ़ ट्रिपल मर्डर - फोटो : अमर उजाला

अरविंद सिंह के घर में मंगलवार शाम पूजा चल रही थी। घर में चार पंडित, उसकी पत्नी बबीता और तीन बच्चे मौजूद थे। शाम करीब छह बजे अरविंद बाजार से घर पहुंचा। उसने पंडितों से पूजा के बारे में जानकारी ली। इसके बाद आधार कार्ड मांगने को लेकर उसकी पंडितों से बहस शुरू हो गई।

3 of 5 आजमगढ़ में मृत महिला की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

आरोप है कि विवाद बढ़ने पर अरविंद ने घर में मौजूद पिस्टल से फायरिंग कर दी। गोली लगने से पटखाली गांव निवासी महेंद्र पाठक, छितौना भटौली गांव निवासी अखिलेश मिश्रा व पत्नी बबीता सिंह की मौत हो गई। फायरिंग के दौरान घर में मौजूद अन्य पंडित वहां से भाग निकले।

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4 of 5 आजमगढ़ ट्रिपल मर्डर के बाद मौके पर मौजूद लोग - फोटो : अमर उजाला

राइफल से भी गोली चलने की बात

घटना के बाद अरविंद हथियार लेकर घर के अंदर ही बच्चों के साथ बैठ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकान को घेर लिया और आरोपी को बाहर निकालने के लिए प्रयास शुरू किए। प्रारंभिक सूचना में राइफल से भी एक गोली चलने की बात सामने आ रही है।

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5 of 5 आजमगढ़ ट्रिपल मर्डर - फोटो : अमर उजाला