मंगेतर के साथ मिलकर सेवानिवृत्त अधिकारी से करोड़ों रुपये उड़ाए, VIDEO

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सोनभद्र जिले के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को एक्सटॉर्शन का शिकार बनाकर उसके खाते से लगभग 2.36 करोड़ रुपये उड़ा लिए गए। मिर्जापुर का रहने वाला युवक और उसकी मंगेतर कभी न्यूड फोटो वायरल कर बदनाम कर देने, कभी परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर एक से डेढ़ माह तक उन्हें ठगी का शिकार बनाते रहे।

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