भारतीय किसान संघ ने 16 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना-प्रदर्शन, VIDEO

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भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष रामबहादुर सिंह की अध्यक्षता में धरना-प्रदर्शन किया। एडीएम वागीश कुमार शुक्ल को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सीएम को संबोधित 16 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। प्रांत उपाध्यक्ष रामजी मौर्य ने कहा कि चुनाव के समय राजनीतिक दल किसानों और उनके हितों को याद करते हैं, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद वे किसानों को भूल जाते हैं, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। प्रदेश मंत्री अखिलेश सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान सर्वाधिक होने के बावजूद, सरकार का कृषि के प्रति उदासीन रवैया अस्वीकार्य है और सरकार को किसान हित में कृषि नीति बनाने की आवश्यकता है। प्रांत मंत्री सदानन्द मौर्य ने किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार से सहयोग कर इसे 12 हजार रुपये वार्षिक करने की मांग की। जिला प्रवक्ता ज्योति जंग सिंह और जिलामंत्री प्रभुपाल मौर्य ने उर्वरक की कालाबाजारी, समितियों पर समय से उर्वरक उपलब्ध न होने और खतौनी में अंश का निर्धारण न होने से फार्मर रजिस्ट्री न हो पाने की समस्याओं को उठाया। ब्लाक अध्यक्ष घोरावल रामबिलास मौर्य ने ग्रामीण अंचलों में अघोषित विद्युत कटौती से मुक्ति की मांग की। टमाटर, मिर्च, सिंचाई और विपणन जैसे मसले पर भी आवाज उठाई गई।

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