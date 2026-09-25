एआई से बनी न्यूड फोटो: मंगेतर के साथ मिलकर रिटायर्ड अफसर से 2.36 करोड़ उड़ाए, सास को भेजी रकम; तीनों अरेस्ट

आरोपियों के खाते में पड़ी 75 लाख की रकम तत्काल होल्ड कराने के साथ ही प्रयागराज स्थित ओमेक्स अपार्टमेंट में दबिश देकर मुख्य आरोपी और उसके निशानदेही पर उसकी मंगेतर व ठगी में सहयोग देने के मामले में होने वाली सास को गिरफ्तार कर लिया। ठगी के 2.10 लाख नकद बरामद करते हुए 24 लाख से खरीदी गई कार को भी कब्जे में ले लिया गया। पूछताछ में पता चला कि होने वाली सास के खाते में भी ठगी के लाखों रुपये भेजवाए गए थे।



एसपी अभिषेक वर्मा ने शुक्रवार की दोपहर बाद पुलिस लाइन में करोड़ों की ठगी और आरोपियों के गिरफ्तारी की जानकारी दी। बताया कि गत 22 सितंबर को एसबीआई के मुख्य प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार सिंह ने जैसे ही एक सेवानिवृत्त अधिकारी से करोड़ों की ठगी की आशंका जताई। वैसे ही साइबर पुलिस को सक्रिय कर दिया गया। पहुंची पुलिस ने पीड़ित को भरोसे में लिया तब उन्होंने पूरी जानकारी दी।



पता चला कि वह किसी लड़की से ह्वाट़सअप पर बात कर रहे थे। इसका फायदा उठाकर एआई जनित फर्जी व न्यूड तस्वीरें भेजी गई। उन्हें बदनाम करने और परिवार को क्षति पहुंचाने की धमकी देते हुए अलग-अलग खातों में एक से डेढ़ माह के भीतर लगभग 2.36 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिया गया। मिली जानकारी के आधार पर तत्काल संबंधित खातों में पड़ी ठगी के 75 लाख धनराशि को संबंधित बैंकों सें संपर्क कर होल्ड करा दिया गया।