{"_id":"6ab9069fc7ce5008ce0bef43","slug":"video-ncc-cadets-learn-the-skill-of-underwater-breathing-in-shahjahanpur-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: एनसीसी कैडेट्स ने सीखा पानी के अंदर सांस लेने का हुनर, स्कूबा डाइविंग कैंप शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर के कैंट स्थित स्वीमिंग पूल में 25 यूपी बटालियन एनसीसी की ओर से रविवार को चार दिवसीय स्कूबा डाइविंग कैंप का शुभारंभ हुआ। इसमें एनसीसी कैडेटस ने पानी के अंदर सांस लेने का हुनर सीखा। नेवी के सेवानिवृत्त कमांडर राजीव सरदाना, उपाध्यक्ष स्कूबा डाइविंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया और अर्चना सरदाना की निगरानी में 100 एनसीसी कैडेटों और स्टाफ ने स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण लिया। कैडेटों को पानी के अंदर सांस लेने वाले कंप्रेस्ड एयर उपकरणों के इस्तेमाल के साथ स्नॉर्कलिंग तकनीक का भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 25 यूपी एनसीसी बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल संग्राम सिंह चीमा ने बताया कि कैंप में शाहजहांपुर और बरेली ग्रुप की विभिन्न एनसीसी बटालियनों से जुड़े स्कूल-कॉलेजों के करीब 250 कैडेट प्रशिक्षण लेंगे। उप कमान अधिकारी कर्नल आनंद शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण से कैडेट में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

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