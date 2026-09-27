{"_id":"6ab90273b227c2b7910fee8a","slug":"water-level-of-the-khannaut-river-rises-due-to-rain-water-reaches-the-streets-in-shahjahanpur-2026-09-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, खन्नौत खतरे के करीब, गलियों में पहुंचा पानी, मकानों में फंसे लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में तीन दिन से लगातार हो रही बारिश से खन्नौत नदी का जलस्तर बढ़ गया। रविवार को नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 35 सेमी नीचे रह गया। बाढ़ का असर नदी किनारे डूब क्षेत्र और कॉलोनियों तक पहुंच गया। गर्रा नदी में दियूनी बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इससे इस नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। विज्ञापन

सिंचाई विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात आठ बजे की रिपोर्ट खन्नौत नदी का जलस्तर 145.15 मीटर गेज था। खतरे का निशान 145.75 मीटर गेज है। नदी का जलस्तर 60 सेमी था। रविवार सुबह आठ बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार खन्नौत नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 35 सेमी नीचे रह गया। गर्रा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2.70 मीटर नीचे रहा था। खतरे का निशान 148.80 मीटर गेज है।

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शनिवार रात को दियूनी बैराज से में 25966 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। रविवार को सुबह आठ बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार गर्रा नदी खतरे के निशान से 1.30 मीटर नीचे रह गई है। वर्तमान में गर्रा नदी का जलस्तर 1455.40 मीटर गेज है। दोनों नदियों को लगातार जलस्तर बढ़ रहा है।

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40 घंटों में 255 मिमी बारिश

जिले में लगातार हो रही बारिश से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। पिछले 40 घंटों में 255 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शनिवार को दिनभर बारिश हुई। रविवार को भी राहत नहीं मिली। गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 9.5 और न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा।

