बरेली: पशुधन विकास के लिए वर्गीकृत वीर्य स्ट्रॉ के इस्तेमाल पर दिया जाएगा प्रशिक्षण, 28 सितंबर को होगा आयोजन
बरेली में पशुपालन विभाग 28 सितंबर को सर्किट हाउस में वर्गीकृत वीर्य स्ट्रॉ के उपयोग पर प्रशिक्षण देगा। इसमें बरेली मंडल के चार जिलों के कर्मी शामिल होंगे। मास्टर ट्रेनर तैयार कर कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
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बरेली में पशुपालन विभाग की ओर से वर्गीकृत वीर्य स्ट्रॉ के उपयोग और रख-रखाव को लेकर 28 सितंबर को मंडल मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा।
प्रशिक्षण में बरेली मंडल के बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत जिलों के पशुपालन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को अपने अधीनस्थ जनपदों के सभी उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों, विकासखंड स्तरीय पशु चिकित्सा अधिकारियों, प्रत्येक विकासखंड से दो-दो पशुधन प्रसार अधिकारियों और प्रत्येक विकासखंड से एक-एक पैरावेट के साथ कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के निर्देश दिए गए हैं।
मास्टर ट्रेनर के रूप में देंगे प्रशिक्षण
विभाग के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में भी तैयार किया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर अपने-अपने क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं, पशु चिकित्सकों और पशुधन प्रसार अधिकारियों को वर्गीकृत वीर्य स्ट्रॉ के उपयोग एवं रख-रखाव का प्रशिक्षण देंगे।
अपर निदेशक ग्रेड-2 डॉ. मदनपाल सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथि और समय पर प्रशिक्षण में प्रतिभाग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में किया जा रहा है।
क्या है वर्गीकृत वीर्य स्ट्रॉ
वर्गीकृत वीर्य स्ट्रॉ एक ऐसी उन्नत तकनीक है, जिसके माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कराने पर लगभग 90 प्रतिशत तक मादा के जन्म की संभावना होती है।