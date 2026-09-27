बरेली: पशुधन विकास के लिए वर्गीकृत वीर्य स्ट्रॉ के इस्तेमाल पर दिया जाएगा प्रशिक्षण, 28 सितंबर को होगा आयोजन

बरेली में पशुपालन विभाग की ओर से वर्गीकृत वीर्य स्ट्रॉ के उपयोग और रख-रखाव को लेकर 28 सितंबर को मंडल मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा।

विज्ञापन

प्रशिक्षण में बरेली मंडल के बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत जिलों के पशुपालन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को अपने अधीनस्थ जनपदों के सभी उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों, विकासखंड स्तरीय पशु चिकित्सा अधिकारियों, प्रत्येक विकासखंड से दो-दो पशुधन प्रसार अधिकारियों और प्रत्येक विकासखंड से एक-एक पैरावेट के साथ कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के निर्देश दिए गए हैं।विभाग के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में भी तैयार किया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर अपने-अपने क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं, पशु चिकित्सकों और पशुधन प्रसार अधिकारियों को वर्गीकृत वीर्य स्ट्रॉ के उपयोग एवं रख-रखाव का प्रशिक्षण देंगे।